Феномен дружбы народов в России — не просто красивая формула, а проверенная историей реальность. В годы Великой Отечественной войны представители всех национальностей единым фронтом встали на защиту Родины. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Россия — уникальное государство-цивилизация, в котором на протяжении веков сосуществовали стони народов, культур и традиций. Этому способствовали обширные территории России и ее особое положение между Западом и Востоком.

«Вспоминаются погибший в концлагере татарский поэт Муса Джалиль, армянский авиаконструктор Артем Микоян, русский летчик-истребитель Александр Покрышкин и многие другие представители разных культур и народов, чьи имена навсегда останутся в истории как пример доблестного служения Родине. Также известны примеры, когда перед лицом врага советские солдаты предпочитали смерть предательству своих русских сограждан», — сказал Леонид Васильев.

По словам политолога, попытка нацистов разжечь межнациональную рознь с целью развалить СССР изнутри своих плодов не принесла. Наоборот, она позволила сплотиться людям разных национальностей и дать сильнейший отпор противнику.

Вне зависимости от конфессии, этноса и места жизни для всех россиян сегодня День Победы является одним из важнейших праздников. В каждом регионе 9 мая проходят множественные акции почитания и памяти предков, которые сражались за мирное небо над нашими головами. И каждый народ России в этот день почитает советских героев, которые, независимо от национальности, работали над одной целью — над приближением общей Победы.

«Наш исторический долг — не только сохранить, но и приумножить многовековое наследие межнационального согласия и диалога культур, передав будущим поколениям страну, в которой каждый народ может развиваться в едином культурном пространстве, внося вклад в общее процветание», — добавил Васильев.

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — одного из самых значимых событий в истории страны. Эта война унесла миллионы жизней и оставила неизгладимый след в судьбах народов.

Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы от фашизма. Победа была достигнута ценой невероятных усилий, мужества и самоотверженности солдат и тружеников тыла.

День Победы стал символом национального единства и воинской доблести. Эта дата объединяет общество, напоминая о значении исторической памяти и ответственности перед будущим.