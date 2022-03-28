РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Школьникам в подмосковном Красногорске напомнили о правилах безопасности при переходе проезжей части, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В подмосковном Красногорске в преддверии очередных школьных каникул прошел рейд «Ребенок – пассажир и пешеход».

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с участниками дорожного движения, разъясняя важную функцию детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Кроме того, автоинспекторы уделили внимание школьникам, которым напомнили о мерах безопасности, а именно о правилах перехода проезжей части в установленных местах и обозначении себя на дороге с помощью световозвращающих элементов.