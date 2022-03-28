РИАМО - 28 мар. 14,3 тысячи участников программы реновации планируется переселить в новые квартиры в столичном районе Рязанский. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках реализации программы реновации в столичном районе Рязанский планируется расселить 72 старых дома, в которых проживает 14,3 тысячи человек. Три дома после расселения планируется сохранить и реконструировать, приспособив их под современное использование», - отметил Андрей Бочкарев.

По словам главы Строительного комплекса, сегодня в Рязанском районе ведется заселение новостройки на улице Михайлова, в которую переезжают жители 14 старых домов.

«Более 90% жителей уже дали согласие на переселение в предложенные квартиры», - добавил Андрей Бочкарев.

Как уточнил заместитель мэра, на сегодняшний день в Рязанском районе для строительства новых домов в целях организации «волнового» переселения подобраны семь территорий, расположенных по адресам: улица Михайлова, д.30А, корп.1; улица Паперника, вл.12; Зарайская улица, з/у 46/1; улица Михайлова, з/у 15; 3-я Институтская улица; Рязанский проспект, з/у 49; 4-й Вешняковский проезд, вл.5, корп.1.

28 марта мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку на улице Михайлова, д.30А, корп.1, которая стала первым домом, переданным под заселение по программе реновации в Рязанском районе.

«У нас по Рязанскому району три очереди. В первой очереди этот дом, еще один дом достраивается. Затем еще две очереди, и все 72 дома переедут», - сказал Сергей Собянин.