Подмосковные ученые получили золотые медали на форуме «Росбиотех-2025»

Ученые из Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста в Подольском округе завоевали золотые медали на международном форуме «Росбиотех-2025» за инновационные разработки в области животноводства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

XVIII международный биотехнологический форум «Росбиотех-2025» прошел на базе Российского технологического университета МИРЭА. Мероприятие ежегодно собирает ученых и специалистов для обмена опытом и демонстрации достижений в биотехнологиях.

В этом году лаборатории Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста из Подольского округа получили престижные награды. Команда ученых под руководством Романа Чинарова, Ольги Митяшовой и Галины Сингиной представила проект по отбору телок-доноров ооцитов для повышения эффективности программ получения эмбрионов in vitro. Экспертный совет высоко оценил инновационный подход, позволяющий прогнозировать развитие эмбрионов и выбирать доноров с наиболее качественными ооцитами. Разработка была отмечена золотой медалью.

Еще одну награду получил коллектив во главе с Игорем Недашковским и А.Ф. Контэ за работу по молекулярно-генетическим основам формирования экстерьера крупного рогатого скота. Этот метод позволяет прогнозировать племенные качества животных на ранних стадиях и оптимизировать селекционную работу.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что эти достижения способствуют развитию животноводства и внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.