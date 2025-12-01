Ветераны СВО проходят обучение IT-профессиям в Домодедово

В Домодедово на базе тренинг-центра авиакомпании S7 в селе Битягово проходит трехнедельная программа профессиональной адаптации для ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В селе Битягово Домодедовского округа продолжается обучение ветеранов специальной военной операции IT-технологиям и информационной безопасности. Программа длится три недели и включает теоретические и практические занятия: от основ кибербезопасности до поиска уязвимостей и мониторинга инцидентов.

Сейчас обучение проходят 17 участников, среди которых есть как уже знакомые с IT, так и начинающие. Курс рассчитан на ветеранов, включая людей с инвалидностью. Для поступления требуется пройти медосмотр, психологическое тестирование и проверку базовых IT-знаний. Программа адаптирована для разных участников, но требования по знаниям и результатам одинаковы.

Участникам предоставляют проживание, питание и все необходимые условия для учебы. Преподаватели отмечают высокую мотивацию и дисциплину слушателей. За время работы проекта обучение прошли 52 ветерана, более половины из них уже нашли работу в IT-сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.