Домодедовский школьник запустил проект о героях города

В средней школе № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова в Домодедово прошла первая встреча в рамках ученического проекта «Герои нашего времени в Домодедово». Инициатором стал десятиклассник Темир-Хан Манджиев, который посвятил проект памяти своего отца, погибшего на службе и награжденного орденом Мужества посмертно.

Первым гостем школьников стал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов. Он рассказал о службе, поделился боевым опытом, обсудил с учениками вопросы безопасности и роль современных технологий, включая беспилотники. Школьники провели для гостя экскурсию по музею специальной военной операции «Вечный ZoV».

Педагогический коллектив поддержал инициативу: проект станет регулярным, а список гостей расширится. Встречи будут записывать и публиковать в соцсетях, чтобы больше школьников познакомились с историями героев Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.