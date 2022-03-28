РИАМО - 28 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, в которых жители Подмосковья, которым положены льготы, останутся без компенсаций оплаты за услуги ЖКХ.

С 1 апреля льготы по оплате услуг ЖКХ жители Подмосковья будут получать проактивно – без подачи заявлений на получение льгот.

«Кто-то или не понял, или не получил в каком-либо муниципалитете положенные выплаты — то есть вот этого мы допустить не должны», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также губернатор отметил, что корректные данные позволят более чем 2 миллионам человек получить эту услугу.

«Я думаю, всем очевидно, насколько это важно и что мы должны сделать это качественно», - подчеркнул Воробьев.