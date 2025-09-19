Команда «Орленок» из Любучанской СОШ представляют Подмосковье в финале «Зарницы 2.0»

Чтобы помочь им победить, нужно подписаться на тг-канал, который ведет военкор отряда. Набрать необходимо 10 000 подписчиков.

Мероприятие проходит в Волгоградской области. Более 900 финалистов «Движения Первых» и «Юнармии». В финале 96 команд, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Московскую область представляют 10 учеников Любучанской школы. Именно они под руководством своего наставника Николая Крючкова будут бороться за победу. Ребята пройдут гарнизонную службу и примут участие в большой военно-тактической игре, представляющая собой имитацию реальных боевых действий. Также в программу входят комбинированный марш и состязания по различным условно-военным специальностям.

Для подготовки участников финала организованы курсы, включающие мастер-классы и другие мероприятия, направленные на формирование навыков начальной военной подготовки. В рамках финала также предусмотрены культурно-воспитательные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и направленные на формирование гражданственности и патриотизма.

К финалу присоединятся ветераны боевых действий и бойцы СВО, а также участники программы «Время героев», которые выступят командующими армиями участников, а также будут осуществлять управление подразделениями внутри армий в рамках большой военно-тактической игры.

Финальный бой в рамках игры пройдет 21 сентября. А 22 сентября состоится награждение победителей на Мамаевом Кургане