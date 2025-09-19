Тело проходчика обнаружили при поисках на шахте «Комсомольская» в Воркуте
Фото - © Владислав Дельдюгинов / Фотобанк Лори
На шахте «Комсомольская» в Воркуте обнаружили тело проходчика, который погиб при прорыве воды 17 сентября, сообщает пресс-служба компании «ВоркутаУголь».
«Поисковые работы на шахте „Комсомольская“ завершены», — говорится в сообщении.
В ходе поисковых работ было найдено тело пропавшего без вести проходчика участка подготовительных работ № 2 Сергея Ясиненко.
Утром 17 сентября в ходе работ по очистке бункера произошел прорыв воды в зумпфовой части скипового ствола. Подняться на поверхность удалось четверым из пяти работников, находившихся на месте ЧП. Один из специалистов пропал без вести.