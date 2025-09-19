Песков: Путин готов урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров

сегодня в 20:42

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин прилагает много усилий для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, сообщает ТАСС .

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал резкие высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которого Путин якобы «подвел» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что эмоциональная реакция американского лидера понятна, так как он продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

«Готовность к урегулированию и желание урегулировать (ситуацию — ред.) политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», — заключил Песков.

Ранее глава Белого дома заявил, что еще не пришло время обращаться к российскому лидеру с призывом о прекращении огня на Украине.

