Трамп раскритиковал Путина

сегодня в 17:36

Трамп счел, что Путин «подвел» его по Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский коллега Владимир Путин якобы «подвел его» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Хозяин Белого дома также признался, что из-за своих взаимоотношений с главой РФ рассчитывал быстро урегулировать украинский кризис, сообщает РИА Новости .

«Путин меня подвел. Действительно подвел», — сказал Трамп журналистам.

Вместе с тем американский лидер вновь выразил уверенность, что конфликты на Украине в секторе Газа удастся уладить. Украинский кризис больше не грозит мировой войной, считает Трамп.

Президент США добавил, что он ожидает хорошие новости по теме урегулирования конфликта на Украине.

