РИАМО - 28 мар. С 1 апреля льготы по оплате услуг ЖКХ жители Подмосковья будут получать проактивно – без подачи заявлений на получение льгот. Так, жители будут получать уведомление на портале госуслуг о том, что им положена льгота, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она напомнила, как сейчас работает алгоритм по получению льготы.

«При наступлении жизненного обстоятельства, например, установленной инвалидности, необходимо найти эту услугу на портале госуслуг или прийти в МФЦ», - рассказала Людмила Болатаева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что необходимо заполнить заявление и приложить документы. После этого придет приглашение в МФЦ для сверки документов, и только после этого произойдет начисление выплаты.

С 1 апреля 2022 года этот процесс будет происходить проще. При наступлении жизненной ситуации произойдет автоматическая проверка документов, будут направлены межведомственные запросы. После подтверждения всех запросов жителю в личный кабинет на госуслугах будет направленно уведомление о положенной компенсации.

Жителю Подмосковья останется только проверить номера лицевого счета и банковского счета на госуслугах. Далее автоматически до 25 числа следующего месяца будет произведена выплата компенсации за оплату ЖКУ.

Все новые льготники уже в апреле получат уведомление на получение проактивной компенсации за ЖКХ.

Те жители, которые не попадут в проактив, например, те, у кого инвалидность или пенсия наступили до 1 апреля, должны подать заявление на портале госуслуг.