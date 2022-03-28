РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. В Центре активного отдыха «5 уровень» на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики 6 апреля состоится форум предпринимателей городского округа «Бизнес в текущих реалиях», сообщается на странице «Фабрика 1830» в соцсети «ВКонтакте».

Темами для обсуждения станут: ресурсы и возможности; планирование и процессы; продвижение и продажи. Более 10 владельцев успешного бизнеса поделятся на форуме своим опытом.

Форум пройдет с 14:00 до 19:00 по адресу: Балашиха, ул. Советская, д. 36, корп. 3, клуб Центр активного отдыха «5 УРОВЕНЬ» Балашиха.

Зарегистрироваться на мероприятие, чтобы получить свежие решения и связи для своих бизнес-задач, можно по ссылке ФорумБалашиха.рф