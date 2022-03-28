РИАМО - 28 мар. В Москве в среду днем образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Затруднения в движении машин есть на ряде участков МКАД, а также на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце.

Также есть сложность в движении на проспекте Мира, Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте.

В центре города заторы наблюдаются на Тверском бульваре, Москворецкой набережной, Лубянском проезде, Житной улице и Новом Арбате.

К 15 часам загруженность дорог мегаполиса снизится до 6 баллов, но к 18 часов вновь достигнет 7 баллов, а к 19 часам – 8 баллов.