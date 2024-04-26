Депутат Гаджиев: вся Россия старается поддержать бойцов в зоне СВО

Вся страна старается словом и делом поддержать наших бойцов в зоне СВО, в том числе тех, кто заключил контракт, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

В Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту.

«С ребятами из волонтерских отрядов регулярно доставляем гуманитарную помощь в зону СВО. Каждый раз, встречаясь с нашими бойцами на линии соприкосновения, удивляюсь их спокойствию и уверенности в том, что они делают правое дело», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что глубокое уважение вызывает преданность военных своей Родине и выбранному пути. Каждый солдат и офицер, защищающий свою страну и свой народ, – истинный герой Отечества.

По словам Гаджиева, в начале апреля он пообщался с бойцами на сватовском и кременском направлениях в рамках гуманитарной поездки. Военные никого не боятся, шутят о сложностях службы и передают приветы домой.

«Каждый свой «привет» участники СВО заканчивают одной единственной фразой «Победа будет за нами!». Эта уверенность в победе и любовь к своей Родине видна во взгляде каждого нашего солдата», — рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что особый вид поддержки бойцов СВО – социальные льготы, которые затрагивают сферы ЖКХ, образования, медицины и транспортного обслуживания.

«За последние два года приняты, в том числе Мособлдумой, несколько десятков законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни и быта участникам СВО и их семьям. В этом нам помогает налаженная прямая связь с семьями военнослужащих», — заключил Гаджиев.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов – проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание – ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», – сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

В Московской области назначена одна из самых больших в России единовременных выплат контрактникам. Она составляет 1 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее – увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители – на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.