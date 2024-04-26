Главред RuStore рассказала, в какие игры любят играть россияне

Главред RuStore: чаще всего россияне играют в экшены, симуляторы и головоломки

Чаще всего мобильные игры скачивают два поколения — миллениалов (от 25 до 40 лет) и зумеров (от 18 до 24 лет). Популярностью пользуются экшены, симуляторы и головоломки, рассказала РИАМО главный редактор RuStore Варвара Юмина.

По данным магазина приложений, лидером по скачиваниям является жанр экшен (12%). На втором месте — симуляторы (10%) и на третьем — головоломки (9%). В рейтинге самых быстрорастущих категорий стали ролевые и детские игры — за год количество загрузок увеличилось в два раза.

«Поколение Y проводит время за играми, чтобы отвлечься от повседневной рутины и забыть о проблемах, развлечься, а также познакомиться с новыми людьми и пообщаться со своими друзьями», — отметила Юмина.

Поколение зумеров любят достигать различных целей в играх. Они хотят стать лучшими игроками — богатыми людьми, успешными героями и так далее. Это позволяет им примерить на себя любую социальную роль и реализовать свой потенциал.

«Помимо этого зумеров часто привлекает командная работа — так им удается быстрее добиться результата, а заодно завести новые знакомства», — добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что мобильные игры развивают когнитивные способности обоих поколений. Например, любители экшена лучше других лавируют между распределенным и фокусированным вниманием — они способны гибко и быстро переключаться между любыми задачами.

«Любители стратегий отличаются развитым визуальным вниманием и скоростью реакции, а поклонники головоломок и тетриса имеют более продвинутое пространственное мышление. Мобильные игры позволяют не только развлечься, но и провести тренировку мозга, улучшить память, внимание и скорость принятия решений», — подчеркнула главред.

При этом миллениалы чаще зумеров скачивают детские игры. Также они используют планшеты и смартфоны для обучения своих детей, скачивают образовательные приложения с любимыми персонажами.