РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мар. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов проверил наличие лекарств в аптеках городского округа Домодедово, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Депутат посетил сетевые аптеки «Советская аптека» и «Магнит Аптека».

«Все необходимые людям лекарства отечественного производства в аптеках в достаточном количестве. Ажиотажа нет. Цены на большинство лекарств российского производства остались практически на прежнем уровне. Сократилось количество импортных препаратов, но активно идет их замещение отечественными аналогами», - сказал Жолобов.

Подмосковная «Единая Россия» запустила Telegram-бот по контролю за ценами на товары в Подмосковье (@monitoring_er_bot), где можно сообщить о завышении розничных цен или отсутствии товаров первой необходимости.