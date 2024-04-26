Глава ЦБ Набиуллина: искусственная фиксация курса рубля навредит экономике

«Если экспорт при этом не может увеличиваться, как в текущей ситуации <…>, то для финансирования этого импорта придется покупать валюту. А откуда она может поступить кроме экспорта? Наверное, имеется в виду, что ЦБ будет тратить золотовалютные резервы, но они конечны».

Эльвира Набиуллина Глава Центробанка