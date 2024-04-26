Глава ЦБ Набиуллина: искусственная фиксация курса рубля навредит экономике
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что искусственная фиксация курса рубля навредит экономике РФ, поэтому такой путь неприемлем для России, сообщает ТАСС.
По словам Набиуллиной, искусственная фиксация курса, когда возникнет избыточно растущий спрос, приведет к избыточному и непрерывному росту импорта.
«Если экспорт при этом не может увеличиваться, как в текущей ситуации <…>, то для финансирования этого импорта придется покупать валюту. А откуда она может поступить кроме экспорта? Наверное, имеется в виду, что ЦБ будет тратить золотовалютные резервы, но они конечны».
Эльвира Набиуллина
Глава Центробанка
Глава регулятора отметила, что, когда рынок замечает, что резервы сильно уменьшаются. национальная валюта резко девальвируется. Такой путь для страны совершенно неприемлем.
Ранее Набиуллина отметила, что в настоящий момент сохраняется перегрев экономики страны. По прогнозу ЦБ в текущем году цены вырастут на 4,3%-4,8%.