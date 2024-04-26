Мать спасшего людей в «Крокусе» подростка рассказала о его мечте увидеть Путина

Подростки, спасавшие людей при теракте в «Крокусе», встретятся с президентом РФ

В мае текущего года подростки, которые помогали людям выбраться из подмосковного «Крокус Сити Холла», смогут встретиться с главой государства Владимиром Путиным. Ребята уже получили множество наград, сообщает РИА Новости.

По словам матери одного из подростков Александры Донсковой, их семье уже позвонили из администрации президента и спросили о желании ребят встретиться с Владимиром Путиным.

Встреча подростков с президентом России пройдет в мае.

Ребята уже получили награды от Мосгордумы и Общественной палаты. По приглашению они посетят Махачкалу, где подростков ждут теплый прием, посещение достопримечательностей северокавказского региона и встречи с общественностью.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 144 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.