Мать спасшего людей в «Крокусе» подростка рассказала о его мечте увидеть Путина
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В мае текущего года подростки, которые помогали людям выбраться из подмосковного «Крокус Сити Холла», смогут встретиться с главой государства Владимиром Путиным. Ребята уже получили множество наград, сообщает РИА Новости.
По словам матери одного из подростков Александры Донсковой, их семье уже позвонили из администрации президента и спросили о желании ребят встретиться с Владимиром Путиным.
Встреча подростков с президентом России пройдет в мае.
Ребята уже получили награды от Мосгордумы и Общественной палаты. По приглашению они посетят Махачкалу, где подростков ждут теплый прием, посещение достопримечательностей северокавказского региона и встречи с общественностью.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 144 человека.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем».
«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.