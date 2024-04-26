Росавиация наложила запрет на металлические вилки и ножи в самолетах

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Российские авиакомпании уберут из самолетов металлические вилки и ножи

Авиакомпании получили временный запрет от Росавиации на использование металлических вилок и ножей на борту во время майских праздников из-за антитеррористических мер, пишет Telegram-канал Mash .

В преддверии праздников в аэропортах усилили контроль: на досмотре тщательно проверяют все жидкости и изымают любые колюще-режущие предметы.

Росавиация позаботилась о том, чтобы металлические столовые приборы временно исчезли на рейсах. Речь идет и о предметах, которыми пользуются пассажиры бизнес-класса. Экипажи также должны пройти инструктаж действий при угрозе теракта.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к 9 Мая, Петербург отказался от праздничного салюта. Но традиционный военный парад состоится.