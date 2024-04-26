Росавиация наложила запрет на металлические вилки и ножи в самолетах
Российские авиакомпании уберут из самолетов металлические вилки и ножи
Авиакомпании получили временный запрет от Росавиации на использование металлических вилок и ножей на борту во время майских праздников из-за антитеррористических мер, пишет Telegram-канал Mash.
В преддверии праздников в аэропортах усилили контроль: на досмотре тщательно проверяют все жидкости и изымают любые колюще-режущие предметы.
Росавиация позаботилась о том, чтобы металлические столовые приборы временно исчезли на рейсах. Речь идет и о предметах, которыми пользуются пассажиры бизнес-класса. Экипажи также должны пройти инструктаж действий при угрозе теракта.
Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к 9 Мая, Петербург отказался от праздничного салюта. Но традиционный военный парад состоится.