РИАМО - 28 мар. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании 18-летней девушки. Преступление было совершено 27 марта на северо-западе города, сообщается на сайте СКР.

По информации следствия, насильственные действия и изнасилование в отношении девушки совершил 49-летний уроженец Челябинской области, с которым потерпевшая познакомилась накануне в развлекательном учреждении. Он также избил потерпевшую.

Фигуранта задержали, с ним проводятся следственные действия, назначены все необходимые экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.