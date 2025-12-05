Начался капитальный ремонт учебного корпуса «Мытищинского колледжа»

сегодня в 15:17

Капитальный ремонт здания учебного корпуса (литер А1) «Мытищинского колледжа» начали на улице Силикатная в Мытищах. Подрядчик приступил к демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Учебный корпус «Мытищинского колледжа» на улице Силикатная, д.1/9, ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту. Строители подрядной организации ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 40 человек», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам в здании площадью 3 493,8 кв. м запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и оборудование.

Модернизация здания учебного корпуса 1987 года постройки сделает его современным, комфортным и безопасным образовательным пространством.

Работы в образовательном учреждении проведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.