Более 35 тыс пациентов получили медпомощь в стационарах Подмосковья

В медорганизациях Московской области работают стационары кратковременного пребывания, где проводится лечение пациентам, которым не требуется длительная госпитализация. Медицинская помощь в них оказывается как взрослым, так и детям по различным профилям, в том числе по хирургии, урологии, офтальмологии, гинекологии, оториноларингологии.

«Стационары кратковременного пребывания позволяют оперативно оказать медицинскую помощь, при этом не задерживая пациента надолго в больнице. Такие стационары начали работать в Подмосковье в марте этого года – тогда это было всего несколько больниц, сегодня к проекту присоединились 58 медучреждений. Лечение в стационарах кратковременного пребывания за это время прошли более 35 тыс. жителей региона», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

После операции за состоянием пациента в палате наблюдают медицинские специалисты. При отсутствии осложнений и стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день. Стационары кратковременного пребывания работают в Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах, ДНКЦ Рошаля, перинатальных центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.