Яковлев: главная ценность «Героев Подмосковья» — команда, которая не подведет

Программа «Герои Подмосковья» формирует не только управленческие навыки, но и прочные горизонтальные и вертикальные связи между участниками, сообщил РИАМО майор запаса, полковник полиции и финалист программы «Герои Подмосковья» Андрей Яковлев.

«Если попытаться выделить главную ценность программы, то, помимо обучения, я бы назвал формирование команды. Многие из нас — управленцы в том или ином смысле: кто-то руководил коллективами, кто-то служил в армии, у кого-то был крупный бизнес. Кто-то до войны не был большим руководителем на гражданке, но, попав на СВО как мобилизованный, реально возглавил коллектив, пусть даже взвод. А это тоже люди, и ими нужно уметь управлять», – отметил Яковлев.

Он указал на то, что в рамках программы формируются, во-первых, горизонтальные связи. Работа проходит в разных муниципалитетах и структурах, но взаимодействие между участниками продолжается.

«Если, условно, у меня возникает вопрос по Реутову, а я знаю, что там работает мой товарищ по программе, я просто пишу или звоню: «Привет, сможешь помочь? Вот такая ситуация». И вопрос решается. Во-вторых, формируются вертикальные связи. Нас возят по муниципалитетам, по предприятиям, знакомят с руководителями, с заместителями, с ключевыми людьми. В рамках практики мы нарабатываем контакты, выстраиваем прямое общение. В результате формируется серьезная команда в рамках программы «Герои Подмосковья»», – рассказал участник программы.

Яковлев подчеркнул, что это не просто команда «управленцев в вакууме». Люди, прошедшие войну, общаются по-другому, у них другой уровень доверия и взаимопонимания.

«Любого из нас посади рядом с другим участником — через пять минут разговора мы найдем десяток общих знакомых, хотя могли не пересекаться на СВО и находиться в нескольких сотнях километров друг от друга. У гражданских людей, далеких от этого опыта, такого эффекта, как правило, не возникает. Поэтому я считаю, что одна из ключевых ценностей программы — именно формирование команды, которая не просто будет «где-то работать», а будет служить и не предаст, не подставит. Это принципиально», – резюмировал он.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.