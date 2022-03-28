РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Все памятники и мемориальные доски в подмосковном Красногорске приведут в порядок к 9 Мая, сообщила первый замглавы администрации округа Надежда Барило в ходе еженедельного оперативного совещания.

По ее словам, всего на территории округа 94 памятника, включая мемориальные доски. Составлен перечень мемориальных объектов, которым требуется ремонт, эти работы будут проведены.

Глава округа Дмитрий Волков поручил начальникам территориальных отделов администрации провести ревизию памятников.

«Прошу в первую очередь провести субботники на мемориалах, обязательно задействовать молодежь. Им нужны эти касания – к труду, к священному, к героическому. Это и есть патриотизм. Это очень важно», – подчеркнул Волков.