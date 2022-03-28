РИАМО - 28 мар. Ключевым предприятиям в Подмосковье направят электронные письма по темам проектов импортозамещения в регионе, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Сегодня мы отправим адресные письма, их будет 620 за подписью губернатора Московской области Андрея Воробьева. Будет рассылка нашим ключевым предпринимателям с той просьбой, чтобы они ответили, какое оборудование они могут импортозаместить сами», — рассказала Зиновьева на совещании Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Зиновьева добавила, что у предпринимателей также спросят, какое сырье они готовы импортозаместить, какие проекты они готовы реализовать сами.

Ранее губернатор отметил беспрецедентные меры поддержки предпринимателей по вопросам импортозамещения. Так, мера предоставления участков за 1 рубль в Подмосковье является важным шагом для импортозамещения.