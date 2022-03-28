РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. С 21 по 27 марта в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 Люберец обратились 8 675 раз, сообщил руководитель службы Виталий Богданов в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 городского округа поступило 8 675 обращений. Из них 645 – на горячую линию администрации и 8 030 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

На телефон горячей линии администрации поступило 62 обращения по вопросам экологии, 35 – по работе жилищно-коммунального комплекса, 7 – по нарушению тишины, 4 – по благоустройству территории и 1 – по бездомным животным.

В службу 112 поступило 4 095 обращений поступило по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 968 – полиции и ГИБДД, 40 обращений связаны с вызовами пожарных и спасателей, 56 – аварийно-газовой службы.