РИАМО - 28 мар. Цифровые проекты в сфере культуры и спорта создают в Подмосковья для удобства жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы внедряем цифровые новации. Это касается и культуры, и спорта», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Он отметил, что все цифровые платформы делаются для удобства жителей, и чтобы было понятно, как работают учреждения культуры.