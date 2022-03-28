РИАМО - 28 мар. Пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка, соответствующее заявление сделало руководство организации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее концерн уже делал объявление об остановке экспорта пива в РФ. При этом заводы в стране продолжали работать.

На этот раз компания приняла решение передать бизнес в России третьим лицам. Кроме того, концерн заморозил все новые инвестиционные проекты на территории страны.

Решение об уходе из России принято на фоне введенных в отношении РФ экономических санкций со стороны западных стран. Данные меры стали ответной реакцией на проведение спецоперации российских вооруженных сил на Украине.