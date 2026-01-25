Аналог «Диснейленда»: в РФ предложили создать парки развлечений «Чебурляндия»

сегодня в 13:02

Член комитета Совета Федерации по культуре, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил создавать в России парки развлечений с персонажами отечественных мультфильмов, которые станут аналогами «Диснейленда», сообщает ТАСС .

«Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои „Ну, погоди!“, „Простоквашино“ стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами», — сказал Гибатдинов.

Он подчеркнул, что реализация проекта позволит отечественным персонажам обрести новую жизнь: аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные представления, мультимедийные форматы. Так, успешным проектом стал столичный парк развлечений «Остров мечты». Следует расширить масштабы и создать аналог «Диснейленда», который можно назвать «Чебурляндия».

Парламентарий добавил, что последние годы россияне становятся все более настроенными на укрепление отечественного культурного кода. Феноменальный успех «Чебурашки» в современном кинопрокате — наглядный пример. Советские мультипликационные и кинематографические герои обладают мощным потенциалом.

Ранее психолог объяснил семейными ценностями популярность фильма «Чебурашка 2». Картина собрала более 5 млрд рублей и привлекла свыше 9 млн зрителей.

