Показала фото внучки: Алена Свиридова впервые стала бабушкой

Заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова несколько месяцев назад впервые стала бабушкой, на днях она познакомилась с внучкой, сообщает StarHit .

Недавно певица была в заграничной поездке, но не распространялась о ней. А на днях в соцсетях, рассказала, зачем улетала из России. Она отправилась в Канаду для долгожданной встречи с появившейся на свет внучкой.

«Позвольте представить вам мою внучку Изабель. Вот она — настоящая причина моей поездки! Чтобы понять, каково это — стать бабушкой, нужно обязательно взять ее на руки и… законнектиться, как в фильме „Аватар“», — поделилась Свиридова.

Артистка призналась, что использует свои профессиональные навыки, устраивая импровизированные концерты внучки. Она поет малышке колыбельные и хочет сочинять для нее песенки.

Судя по снимкам, внучку подарил певице ее старший сын, который живет в Канаде вместе с отцом. Ему уже 42 года, он родился в первом браке артистки. Через пять лет брать у его родителей распался, а мальчик остался с отцом.

