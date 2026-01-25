В Екатеринбурге 14-летняя школьница ушла на ночевку к подруге и пропала

В Екатеринбурге 14-летняя школьница Елизавета Горулева ушла на ночевку к подруге и бесследно пропала. У подруги девочка не появлялась, сообщает Е1.ru .

Подросток таинственно исчезла накануне в Кировском районе города. По словам сестры пропавшей, в субботу Лиза ушла гулять с друзьями, а затем должна была отправиться к подруге на ночевку, однако там ее не оказалось.

Елизавета учится в восьмом классе гимназии. Одноклассники утверждают, что Лиза раньше никогда не пропадала. Она общительная и открытая, у нее много друзей, но девочка не делилась с ними своими проблемами.

В момент исчезновения школьница Лиза была одета в черный пуховик, спортивные штаны, толстовку и белые кроссовки. При себе у пропавшей была черная сумочка. Лиза худощавого телосложения, ее рост составляет 152 сантиметра. У подростка карие глаза и длинные темные волосы ниже плеч. В левой ноздре у Лизы пирсинг.

Если вам известны сведения о местоположении Лизы, необходимо связаться с поисковиками из отряда «Прорыв» по телефону 8 900 044-02-20 или набрать номер экстренной службы 112.

Ранее стало известно, что пропавшую 18-летнюю самбистку Александру Лалачкину нашли мертвой в Воронеже. Девушка села в темно-синий автомобиль Mercedes и исчезла.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.