Пропавшую два дня назад 18-летнюю самбистку нашли мертвой в Воронеже

Пропавшую два дня назад 18-летнюю самбистку Александру Лалачкину нашли мертвой в Воронеже, сообщает 112 .

Александра исчезла 22 января. Девушка села в темно-синий автомобиль Mercedes, и с тех пор о ней не было никаких сведений. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам.

Тело Александры обнаружили в субботу, 24 января, в Придонском микрорайоне. В настоящее время следователи выясняют, была ли смерть насильственной.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Подмосковье закрыли уголовное дело погибшей при загадочных обстоятельствах 18-летней девушки.

