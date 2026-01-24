В Подмосковье закрыли дело о загадочной гибели 18-летней студентки

«По результатам расследования и согласно заключениям полученных из судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз, признаков криминальной смерти не обнаружено», — заявили в ГСУ СК по Московской области.

Ксения пропала в ноябре 2024 года. Поисковые операции, в которых участвовали волонтеры и правоохранительные органы, продолжались трое суток. Тело девушки было найдено в лесу в 62 км от Ивантеевки, где она жила. Следователи предположили, что причиной смерти стал суицид. Однако родители Ксении утверждают, что у дочери не было причин для такого поступка, и в расследовании много несостыковок.

Расследование обстоятельств трагедии заняло около года. За это время в деле сменилось несколько следователей. В марте 2025 года руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о текущем состоянии уголовного дела и выявленных фактах.

По словам отца Ксении, весной расследование прекратили, но затем возобновили, изменив квалификацию преступления на ст. 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства). В день годовщины смерти Ксении, 25 ноября, следователь запросил у родителей фотографии и личные вещи дочери для новых экспертиз, но о закрытии уголовного дела им не сообщали.

