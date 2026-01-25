Врач рассказала, как распознать обморожение и не сделать хуже в первые минуты

Врач скорой медицинской помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь рассказала, что обморожение происходит при длительном нахождении на холоде и наиболее часто поражает пальцы, нос, уши и щеки, сообщает Life.ru .

«Первая степень обморожения начинается с покраснения, которое затем проявляется бледностью кожи, ощущением покалывания, онемения, возможным зудом. Кожа на ощупь холодная, но эластичная. После согревания появляется покраснение, отек, возможны болезненность и чувство жжения», — объясняет Гузь.

Она подчеркнула, что если появились эти симптомы, необходимо срочно принять меры: даже легкое обморожение без лечения может привести к более серьезным последствиям.

По словам специалиста, при оказании первой помощи при обморожении нужно укрыть пострадавшего, переместить его в теплое место, снять мокрую одежду и обувь. Согревать пораженные участки следует постепенно — теплом собственного тела или теплой водой (30–35 °C), повышая до 37–40 °C в течение 20–30 минут. Также следует обеспечить общее согревание и предложите теплое питье без кофеина и алкоголя. При этом важно избегать прямой источник тепла, чтобы не получить ожог.

Ни в коем случае не следует растирать снегом обмороженные места, так как это травмирует ткани и повышает вероятность заражения. Еще нельзя употреблять алкоголь, поскольку он создает иллюзию тепла, расширяет сосуды, что ускоряет потерю тепла и усугубляет переохлаждение.

Кроме того, нельзя вскрывать пузыри, использовать масла, жиры или спирт, а также разрешать пострадавшему ходить, пока не будет оказана помощь. Даже при незначительном обморожении нужно наблюдать за пострадавшим не менее суток, так как некоторые признаки могут проявиться позже. Лучшим вариантом станет обращение в медучреждение, заключила Гузь.

