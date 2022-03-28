РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. С 21 по 27 марта в Люберцах за ненадлежащее состояние и содержание территории выписали одно постановление на сумму 100 тыс. рублей, сообщила в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено одно постановление на сумму 100 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории, 4 постановления на общую сумму 12 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих уборке территории», - сказала Чиркова.

Также за неделю выписали одно постановление на общую сумму 1 тыс. рублей за незаконный сброс мусора.