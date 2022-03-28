РИАМО - 28 мар. В Подмосковье появилась интерактивная карта объектов, которые планируется благоустроить в 2022 году, с указанием сроков и видов работ по каждому. Жители смогут с ее помощью оставить свой вопрос или пожелания, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Карта размещена на сайте ведомства и на портале «Добродел».

В течение года планируется благоустроить свыше 60 парков, скверов и общественных пространств.

«Работы будут вестись в рамках президентского проекта «Формирование городской среды». Появятся 15 новых зон и площадей, благоустроим 9 парков, 19 скверов, 7 набережных. В 14 парках сделаем функциональные зоны», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Например, в Балашихе планируется провести работы 2 этапа парка «Пехорка лес». Там сделают зоны отдыха с деревянным настилом, площадки для занятий спорт и детских игр, беговые дорожки. В парке также обустроят освещение, систему видеонаблюдения и удобную навигацию.

На территории бывшего «Детского сада КГБ СССР» сделают амфитеатр со сценой, памп-трек и воркаут.

В центральном парке культуры и отдыха Пушкино обустроят летний театр в виде замка, качели, сделают новую входную группу.

В Серпухове и Кашире приведут в порядок набережные, а в Воскресенске, Котельниках, Кубинке, Королеве и Наро-Фоминском округе – скверы.