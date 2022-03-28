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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Комплекс театрально-художественных мастерских Малого театра в районе Нагатино-Садовники — пространство, где декорации и реквизит подготавливают к спектаклям.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Здесь располагаются живописный, бутафорский и сварочный цеха, а также цех мягких декораций.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Сейчас в мастерских работают над декорациями для спектакля «Женитьба Бальзаминова», премьера которого состоится в Малом театре в апреле 2022 года.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: элементы макета сцены.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
По традиции практически все живописные работы в Малом театре выполняют вручную. При подготовке к премьере исключений делать не стали.
Сотрудник цеха мягких декораций создает сетку, которая станет основой для фона на сцене: на невидимый каркас можно будет пришить любой рисунок.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Например, на сетке можно разместить кружево: его вырежут термоножом и прикрепят на каркас как аппликацию.
В цехе мягких декораций мастера шьют различные элементы декора — от носовых платков и галстуков до фонов для сцены размером 19×10 метров
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Сотрудники бутафорского цеха за работой.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Бутафорские пряники вырезают из пенопласта, обклеивают крафт-бумагой, затем с помощью клея создают на поверхности нужную фактуру и расписывают.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
А это — бутафорские леденцы. После раскрашивания они будут смотреться на сцене как настоящие.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В мастерских можно найти много редких вещей. Например, на этом расписываемом стуле есть историческое клеймо «Бутафорский склад, 1925 год».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: работа над декорациями спектакля «Женитьба Бальзаминова» в комплексе театрально-художественных мастерских Малого театра в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Комплекс театрально-художественных мастерских Малого театра в районе Нагатино-Садовники
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Комплекс театрально-художественных мастерских Малого театра в районе Нагатино-Садовники
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Комплекс театрально-художественных мастерских Малого театра в районе Нагатино-Садовники
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Комплекс театрально-художественных мастерских Малого театра в районе Нагатино-Садовники
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