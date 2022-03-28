РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мар. Футболисты‑адаптивники из городского округа Мытищи стали победителями турнира по мини-футболу в Крыму, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Симферополе завершился открытый турнир по мини-футболу 5х5 В1 (спорт слепых), посвященный 8-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Турнир прошел в рамках проекта партии «Единая Россия» – «Единая страна – доступная среда».

Всего в соревнованиях приняли участие 6 команд из Крыма, Москвы и Московской области. Воспитанники мытищинской спортивной школы «Авангард» стали самыми опытными участниками турнира. В составе коллектива – неоднократные победители первенства страны, чемпионы Европы, участники чемпионата мира. Команда из Мытищ одержала уверенные победы во всех встречах и стала победителем.

«Мы решили организовать свои соревнования в ответ на отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине – для всех, кому по-настоящему дорог спорт и его ценности. Уверена, наши спортсмены – лучшие, самые сильные, мужественные и талантливые. Это настоящие герои, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания. Своим примером они дарят надежду миллионам, заставляя поверить в себя и в свои силы. Мы гордимся ими!» – отметила региональный координатор партпроекта, депутат Госсовета Республики Крым Любовь Куденко.