РИАМО - 28 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 703 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных заболевших Covid-19 в городе достигло 2 736 793, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в столице умерли 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Еще 1 005 человек вылечились от заболевания.

С начала пандемии от Covid-19 в городе умерли 42 630 человек. После заболевания выздоровели 2 541 469 пациентов.

За сутки госпитализация в Москве понадобилась 145 Covid-пациентам, это на 6,4% меньше, чем днем ранее, за который в городские больницы доставили 155 человек с подтвержденным коронавирусом.

С 15 марта в Москве перестали действовать все ограничения, введенные ранее из-за коронавируса, в том числе масочный режим. Такое решение было принято из-за стабилизации ситуации с распространением инфекции в городе.

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