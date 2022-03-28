РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Трехсантиметровый осколок извлекли врачи госпиталя им. Вишневского в подмосковном Красногорске из сердца российского военнослужащего, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Уникальную операцию на сердце участника спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Минобороны России.

Из сердечной мышцы пациента был удален 3-сантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов.

Военнослужащий доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку. Осколок прошел через легкое и вошел в сердце. С каждым сокращением сердечной мышцы острыми краями травмировал перикард.

Сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Александра Лищука.