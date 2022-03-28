РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Трехсантиметровый осколок извлекли врачи госпиталя им. Вишневского в подмосковном Красногорске из сердца российского военнослужащего, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.
Уникальную операцию на сердце участника спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Минобороны России.
Из сердечной мышцы пациента был удален 3-сантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов.
Военнослужащий доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку. Осколок прошел через легкое и вошел в сердце. С каждым сокращением сердечной мышцы острыми краями травмировал перикард.
Сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Александра Лищука.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии