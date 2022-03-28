РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. На территории подмосковного Красногорска за неделю сотрудники полиции раскрыли свыше 20 преступлений, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по горокругу подполковник Александр Жидков.

Глава городского округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

«За минувшую неделю по системе-112 зарегистрировано 786 сообщений, в том числе о преступлениях – 15, раскрыто 8 из них», – сказал Жидков.

Он добавил, что за неделю полицейские раскрыли 13 ранее совершенных преступлений.

В территориальные органы УМВД за отчетный период были доставлены 39 граждан, из них 30 – за административные правонарушения.

За неделю поступило 5 сообщений о минировании объектов. Объекты проверила кинологическая служба, проводилась частичная эвакуация людей. Сообщения не подтвердились.