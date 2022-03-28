РИАМО - 28 мар. Главгосстройнадзор Московской области больше не будет очно проверять ход подготовительного этапа строительства. Контролировать данный этап теперь будут с помощью дронов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Первую проверку с помощью дронов провели в Раменском. Был проведен контроль строящегося жилого дома.

В процессе контроля подготовительного этапа строительства больше не будет принимать участие застройщик. С помощью дрона за 20 минут будут сделаны 3D-фото. Их наложат на строительный генплан и проверят соответствие. Таким образом, проверка, которая раньше длилась 10 дней, теперь будет продолжаться 20 минут.

Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что присутствие надзорного ведомства будет незаметным для застройщика. Это снизит нагрузку на бизнес. Сейчас число очных проверок уже уменьшилось с 3268 до 2718, на 15%.

Министр добавил, что такой надзор вместе с другими новыми практиками ведомства будет включен в комплекс мер по поддержке региональной стройотрасли. При использовании этой методики будут соблюдать все правовые особенности надзорной функции на фоне использования современных технологий.

Ранее Главгосстройнадзор Подмосковья стал первым среди надзорных органов России, кто перешел на онлайн-рассмотрение дел об административных правонарушениях.