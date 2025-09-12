Финансист Голубцова: с большой прибыли по вкладам нужно платить налог

Сезон, когда ставки и прибыль по вкладам были высокими, завершается. Те, кто смог заработать на этом огромные средства, должны будут заплатить налог, рассказала агентству « Прайм » доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Согласно порядку обложения процентов по депозитам налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), банки выплачивают клиенту полную сумму. Оплатить НДФЛ человек должен уже сам.

Налоговые обязательства по подобным доходам рассчитывает ФНС России по завершении года. Также налоговая сообщает налогоплательщикам о размере НДФЛ с такого вида доходов. Информацию об этом отправляют россиянам в личный кабинет на сайте ФНС.

Срок уплаты НДФЛ за 2024 год заканчивается 1 декабря 2025 года. Необлагаемая сумма процентов по вкладам для 2024 года составляет 210 тыс. рублей. Если прибыль больше, то она облагается НФДЛ по ставке 13% или 15% в зависимости от суммы.