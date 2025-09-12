Руководство ВСУ бросило штурмовиков из 47-й отдельной механизированной бригады. Их окружили российские бойцы в Юнаковке в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

В лесопосадке на юге Юнаковки удалось окружить солдат противника. Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ перестало пытаться деблокировать своих солдат. Также не обеспечивалось и их снабжение.

В силовых структурах добавили, что противник утратил 80% штурмовиков, которых отправили в контратаку рядом с Андреевкой в Сумской области. Были ликвидированы БМП CV90 и две бронемашины ВСУ.

Ранее тульские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области. Они использовали гаубицу Д-30.