Домашние консервы могут стать источником смертельно опасной инфекции

«Наибольшую угрозу при домашнем консервировании представляет ботулизм — тяжелое отравление, вызванное нейротоксинами бактерий Clostridium botulinum. Эти микроорганизмы активно размножаются в бескислородной среде, что делает герметично закрытые банки идеальным местом для их развития. Основным источником заражения обычно становятся частицы почвы, поэтому особого внимания требуют лесные грибы, корнеплоды, а также плохо промытая зелень и ягоды», — сказала Кашух.

Она добавила, что для минимизации рисков, следует тщательно мыть все продукты и стерилизовать тару.

«Важно также соблюдать рецептуру, в особенности — концентрацию кислоты (уксуса, лимонной кислоты) в рассоле: она создает неблагоприятную среду для бактерий и борется с их избыточным ростом. Нельзя употреблять в пищу содержимое банки, если крышка вздута. Это связано с тем, что в бескислородных условиях клостридии размножаются и выделяют газ, поэтому консервы из вздувшихся банок должны быть уничтожены без сожаления», — подчеркнула врач.

Кашух отметила, что внешний вид закрутки может испортиться из-за других бактерий и грибков: жидкость внутри в этом случае становится мутной, появляются пузырьки газа и непривычный кисловатый запах.