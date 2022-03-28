РИАМО - 28 мар. В столице начала работать новая образовательная цифровая платформа «ИДПО. Знания» для работников соцучреждений. С ее помощью смогут обучиться онлайн более 40 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наша цель — сделать образование современным и доступным для каждого сотрудника социальной сферы. Все программы института — их сейчас более 80 — будут интегрированы в систему цифровой платформы», — рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Каждый специалист будет иметь свой личный кабинет, в котором можно отслеживать пройденные курсы, получать обратную связь от педагогов, записываться на обучение и смотреть записи трансляций мероприятий.

Уже сейчас на портале «ИДПО. Знания» пользователи могут пройти опросы, получить доступ к конспектам лекций и видеозаписям, образовательным программам и курсам. В программах используются современные подходы в педагогическом дизайне для интеграции пользователей в процесс обучения. Весь материл предоставлен в виде коротких текстов, видеороликов и игр.

На образовательной платформе курсы смогут размещать любые учреждения социальной сферы, которые проводят обучение для сотрудников. В ближайшее время планируется запустить мобильное приложение. ​