РИАМО - 28 мар. В понедельник в трех московских аэропортах отменены или задержаны 48 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 3 рейса, еще 9 отменены. В Домодедове 2 рейса задержано, а 14 – отменено. Наибольшее число отмен рейсов – 22 – в Шереметьеве, также 2 рейса задержано.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержках и отменах рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. Считается, что рейс задерживается, если он отклоняется от расписания на 30 или более минут.

Ряд западных стран закрыл свое небо для российских самолетов и прекратил авиасообщение с РФ. Такое решение было принято из-за проведения спецоперации на Украине.