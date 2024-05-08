В День Победы в Химках заложат капсулу в основание мемориала защитникам Отечества

9 мая в Химках заложат капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО. Памятную надпись, которую нанесут на постамент мемориала, выберут сами жители с помощью специального онлайн-опроса , сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инициатива установить мемориал защитникам Отечества принадлежит химчанам. Идею поддержал глава Химок Дмитрий Волошин и депутаты городского округа.

Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца Специальной Военной Операции. Монумент символизирует объединение всех поколений, связанных общей целью защиты нашей Родины.

Для установки мемориала определено символичное место в городе — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, на которой расположены Вечный огонь, обелиски «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира.

Администрация городского округа Химки предлагает вместе выбрать вариант памятной надписи, которую разместят на каменном постаменте мемориала. Для голосования необходимо перейти по ссылке. Выбрать можно из таких слоганов: «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!», «Быть воином — значит жить вечно!», «Вместе победим!» или предложить свой вариант.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.