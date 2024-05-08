МОК отказался отдавать перешедшие российским олимпийцам медали

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен вручать медали российским спортсменам после пересмотра итогов соревнований последней Олимпиады. Президент МОК Томас Бах возложил ответственность на Олимпийский комитет России (ОКР), обвинив его в том, что Москва сама не успела вернуть полученные регалии до момента своей дисквалификации, сообщает «Царьград» .

Ранее Международный олимпийский комитет также заявил, что на грядущих Играх в Париже выступить смогут не более 55 российских атлетов, которые должны быть представлены в качестве нейтральных участников.

В то же время, спортсменов из России на ОИ-2024 лишать возможности участвовать в параде атлетов на церемонии открытия. Более того, если российские представители заработают медали, то их достижения не будут отображаться в медальной таблице.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.